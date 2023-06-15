Капитан «Зенита» Сантос рассказал, что у него было предложение о переходе в «Барселону»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что у него было предложение о переходе в испанскую «Барселону». Также бразильский футболист не исключил варианта с уходом из российской команды.
«У меня было предложение от «Барселоны», но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках бога. Он — тот, кто привёл меня сюда, и от него зависит, останусь я или уйду в другой клуб», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.
29-летний Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. В составе санкт-петербургской команды защитник стал четырёхкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз стал победителем национального Кубка. Контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года.
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