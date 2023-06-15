В ЦСКА прояснили ситуацию со сроком контракта Чалова

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале сообщил, что контракт нападающего команды Фёдора Чалов рассчитан до конца календарного 2024 года, а не до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, вчера, 14 июня, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил об интересе к Чалову со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Инсайдер заявлял, что интерес к нападающему вызван истекающим по окончании следующего сезона контрактом игрока. Как оказалось позднее, соглашение Чалова рассчитано до декабря, а не июня 2024 года.

25-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. В прошедшем сезоне нападающий помог армейцам выиграть Кубок России. Форвард забил 24 гола и сделал шесть результативных передач в 41 матче во всех турнирах.