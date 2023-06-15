Чанов: Чалов готов проявить себя в Европе. Ему подойдут чемпионаты Италии и Испании

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о перспективах Фёдора Чалова построить карьеру в Европе. По мнению опытного специалиста, молодой форвард уже готов проявить себя в сильнейших чемпионатах. Чанов считает, что лучше всего Чалову подошли бы итальянская и испанская лиги. Ранее в СМИ появилась информация, что Чаловым интересуются турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».
«Неудивительно, что им интересуются «Фенербахче» и ряд других клубов. Фёдор провёл удачный сезон. В начале не всё получалось, но потом пришли игра и голы. Тут решение от него зависит.
Пора попробовать себя уже на другом этапе, тем более опыт выступления в Европе у него есть. Он изменился в лучшую сторону и готов проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы.
Где ему будет комфортнее по стилю игры? Он очень тонкий игрок, думаю, в чемпионатах Испании и Италии проявил бы себя», — приводит слова Чанова Legalbet.
- 15 июня 2023
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