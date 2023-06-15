Игрок «Спартака» Тавареш порвал крестообразную связку колена

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил серьёзную травму в расположении сборной Португалии U21. Игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня, сообщил главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже.

«У нас возникла очень большая проблема с Томашем Таварешем. Он порвал крестообразную связку одного колена. Впереди диагностика, но прогноз не очень хороший. Он восстановился после серьёзной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», — приводит слова Жорже Record.

Отмечается, что травмированного Тавареша в молодёжной сборной Португалии заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.