Жирков сообщил, что планирует обучаться на тренера

Бывший защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков сообщил, что планирует начать обучение для получения тренерской лицензии в августе.

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнётся, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие. Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», — приводит слова Жиркова ТАСС.

39-летний Жирков объявил о завершении профессиональной игровой карьеры после ухода из подмосковных «Химок», которые стали последним клубом игрока. Также спортсмен играл за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Жирков — чемпион Англии и пятикратный чемпион России.