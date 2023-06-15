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«Вест Хэм» отверг первое предложение «Арсенала» по Райсу

«Вест Хэм» отверг первое предложение «Арсенала» по Райсу
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«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса, сообщает The Guardian. «Канониры» предложили «Вест Хэму» порядка € 94 млн. «Арсенал» надеялся распределить расходы на длительный период и рассчитывал включить бонусы, которые считались труднодостижимыми. Вероятно, клуб улучшит своё предложение.

Сейчас «Вест Хэм» ждёт предложения от второго крупного претендента на полузащитника — «Манчестер Сити». «Молотобойцы» рассчитывают выручить около € 117 млн с продажи хавбека. «Сити» пока только рассматривает возможность трансфера и действует не так активно, как лондонский клуб.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс поучаствовал в 37 матчах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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