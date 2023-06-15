«Дают — бери, бьют — беги». Федотов рассказал, как решился возглавить ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как принял решение возглавить армейский клуб, признавшись, что если бы не принял поступившее предложение, то это было бы верхом глупости.

«Риск всегда сопутствует тренерской профессии. Я к тому, что, делая новый шаг, ты неизбежно рискуешь. Всё начинается с чистого листа. Новый коллектив, новые руководители, новые футболисты. В то же время мы прекрасно понимаем, что ЦСКА – это топ-клуб. Это имя, шанс, и грех было не воспользоваться такой возможностью. Есть хорошая поговорка: дают – бери, бьют – беги. Да, мы прекрасно знали, что в ЦСКА был период без трофеев. Такое случается в любом коллективе, в том числе с приставкой топ. Причины могут быть разными, смена поколений и так далее. В нашей истории не воспользоваться таким предложением было бы верхом глупости», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

В сезоне-2021/2022 Федотов работал главным тренером «Сочи». Во главе ЦСКА специалист выиграл Кубок России в первом же сезоне на новом посту.