Станислав Агкацев: хочется остаться и как можно дольше играть за «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что хотел бы получать больше игрового времени в клубе.

«Мне хочется остаться и как можно дольше играть за «Краснодар», но все понимают, что надо регулярно получать практику. Никого не устраивает оставаться без игр долгое время.

Буду общаться с руководством, тренерским штабом. Но до игры за Кубок мы ни о чём не думали, не было никаких разговоров», – цитирует Агкацева Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Агкацев сыграл за основную команду «Краснодара» восемь матчей – три в Российской Премьер-Лиге и пять в Кубке России. Вратарь выступает за «Краснодар» с сезона-2018/2019, когда он дебютировал в третьем составе команды. Всего на его счету 61 сыгранный матч в чемпионатах России, из них 15 «сухих».