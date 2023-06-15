«Я хотел выйти из зоны комфорта». Беллингем — о том, почему предпочёл «Реал», а не АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что его партнёры по сборной Англии пытались убедить его перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

«В сборной Англии все хотели, чтобы я перешёл в какой-нибудь клуб Премьер-лиги. Но я хотел выйти из зоны комфорта. Самым простым решением было бы вернуться в Англию. Но я хочу воспользоваться возможностью быть в «Реале». Это правильный шаг для меня. Я хотел был здесь», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии. «Реал» заплатил за 19-летнего футболиста € 103 млн. Беллингем был признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в своём последнем сезоне.