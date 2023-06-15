«Торино» намерен продлить аренду Миранчука и включить в договор обязательный выкуп

Итальянский «Торино» настроен продлить пребывание российского полузащитника Алексея Миранчука в своём составе на правах аренды ещё на один сезон. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, президент «Торино» Урбано Каир думает о возможности выкупа Миранчука, но также рассматривает вариант аренды ещё на один сезон, добавив в новый арендный договор опцию обязательного выкупа через год.

Напомним, права на Миранчука принадлежат «Аталанте». Прошедший сезон россиянин провёл в «Торино» на правах аренды. Контракт с бергамасками у Миранчука истекает также через год.

Ранее агент Миранчука сообщил, что «Торино» ведёт переговоры с «Аталантой» о выкупе футболиста. В итальянских СМИ называлась сумма в € 9 млн.