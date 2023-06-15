Беллингем: «Реал» — величайший клуб в мире. Я выбрал его не из-за денег
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, почему принял решение перейти в гранд испанского футбола.
«Мне очень нравится здесь. Это величайший клуб в истории, не у многих есть шанс сыграть здесь. Я благодарен тем, кто привёл меня сюда. Деньги были не так важны для меня, я не думал о финансовой составляющей. Для меня это никогда не было чем-то важным. Я общался с «Боруссией», мне понравилось то, что предложил «Реал», и поэтому я хотел, чтобы всё произошло быстро. Предложения других команд не были плохими, конечно, нет, но я выбрал Мадрид», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.
До перехода в «Реал» СМИ сообщали об интересе к Беллингему со стороны большинства английских топ-клубов.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:39
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:27
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:52
-
14:39
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:11
-
14:08
-
14:05
-
13:52
Партнерский контент