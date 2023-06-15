Беллингем: «Реал» — величайший клуб в мире. Я выбрал его не из-за денег

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, почему принял решение перейти в гранд испанского футбола.

«Мне очень нравится здесь. Это величайший клуб в истории, не у многих есть шанс сыграть здесь. Я благодарен тем, кто привёл меня сюда. Деньги были не так важны для меня, я не думал о финансовой составляющей. Для меня это никогда не было чем-то важным. Я общался с «Боруссией», мне понравилось то, что предложил «Реал», и поэтому я хотел, чтобы всё произошло быстро. Предложения других команд не были плохими, конечно, нет, но я выбрал Мадрид», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.

До перехода в «Реал» СМИ сообщали об интересе к Беллингему со стороны большинства английских топ-клубов.