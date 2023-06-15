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Динияр Билялетдинов: у Тикнизяна может получиться в «Реале Сосьедад»

Динияр Билялетдинов: у Тикнизяна может получиться в «Реале Сосьедад»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на новость о том, что защитник клуба Наир Тикнизян входит в шорт-лист «Реала Сосьедад».

«Это ещё ничего не значит. Нужно официальное предложение. Если оно поступит в клуб, то Наиру надо будет его рассматривать. Не знаю, на какую позицию испанцы рассматривают его. Если в защиту, то там у него не самые сильные качества. У Тикнизяна более атакующий стиль игры. Всё зависит от тренера и от того, какую игру строят в команде.

Если они видят потенциал в Наире, то у него может там получиться. Если ему поступит предложение из Европы, то его нельзя будет отклонять. Чем раньше Тикнизян уедет, тем лучше, ему же не 18 лет. Если не получится, тогда вернётся в Россию», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

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