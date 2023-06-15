Источник: Сперцян интересен «Фрайбургу» и «Боруссии» М

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов двух немецких клубов — «Фрайбурга» и мёнхенгладбахской «Боруссии», информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, оба немецких клуба уже контактировали с окружением футболиста. Скауты «Фрайбурга» и «Боруссии» будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге наций, чтобы вживую посмотреть игру 23-летнего полузащитника «Краснодара».
Ранее сообщалось, что в трансфере Сперцяна заинтересованы амстердамский «Аякс» и французский «Марсель». Нидерландцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста € 9 млн.
В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» сыграл 41 матч во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Контракт игрока с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года.
- 15 июня 2023
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:39
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:27
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:52
-
14:39
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:11
-
14:08
-
14:05
-
13:52