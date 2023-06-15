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«Спартак» подтвердил, что Тавареш повредил крестообразную связку в сборной Португалии

«Спартак» подтвердил, что Тавареш повредил крестообразную связку в сборной Португалии
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Московский «Спартак» подтвердил информацию о том, что защитник Томаш Тавареш получил серьёзную травму в расположении сборной Португалии U21. Сообщалось, что игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня.

«Томаш Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии.

Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом. Мы желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Ранее стало известно, что травмированного Тавареша в молодёжной сборной Португалии заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

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