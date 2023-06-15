Орлов: российские футболисты ходят королями, зарплаты у них большие

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил сезон-2022/2023 в российском футболе, а также высказался по поводу зарплат футболистов с паспортом РФ. Орлов призвал отдать должное РФС за то, что удалось сохранить интерес народа к футболу.

«Надо сказать добрые слова в адрес РФС. Они сделали многое для того, чтобы наш футбол остался на плаву. Сезон без европейских турниров – это удар по нашему футболу, интерес сразу падает, что тут говорить? Но руководители РФС – молодцы. Один только факт, что на финал Кубка России в «Лужники» пришло более 50 тыс. зрителей, говорит о том, что футбол жив. Это самый главный итог сезона.

Я вообще пессимист, потому что понимаю: отсутствие конкуренции с европейскими клубами невольно влияет на уровень наших футболистов, их индивидуальное мастерство. А они все ходят здесь королями, и зарплаты у них большие. Но на самом деле мы не можем проверить, какова цена этих игроков, потому что не выступаем на международной арене. Не с кем их сравнить, как можно было раньше. Но РФС, Александр Дюков в этой ситуации всё равно молодцы. Кубок России провели по новой схеме», — приводит слова Геннадия Орлова «РБ Спорт».