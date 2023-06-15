Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте
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Аргентинский нападающий Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере. Это произошло в составе сборной в матче с Австралией (1:0, второй тайм). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.
Ранее лучшим показателем Месси был гол, забитый в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда аргентинцу потребовалось 2 минуты и 7 секунд.
Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.
Недавно было объявлено о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси сыграл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.
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