Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере. Это произошло в составе сборной в матче с Австралией (1:0, второй тайм). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Ранее лучшим показателем Месси был гол, забитый в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда аргентинцу потребовалось 2 минуты и 7 секунд.

Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.

Недавно было объявлено о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси сыграл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.