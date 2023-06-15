Jogel ведёт переговоры о партнёрстве с несколькими клубами РПЛ
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Российская компания Jogel ведёт переговоры о партнёрстве с несколькими клубами Российской Премьер-Лиги. Также не исключено, что уже в следующем сезоне некоторые команды чемпионата России будут носить форму от этого производителя. Об этом рассказал основатель бренда Артур Мовсесьян.
«Диалог с РФС начали ещё в середине 2022 года. Насчёт эскизов не могу сказать, но это точно будет форма с отсылками на наши историю и культуру. Мы ведём диалог с клубами РПЛ. Теоретически мы можем увидеть некоторые команды в нашей форме уже в следующем сезоне», — приводят слова Мовсесьяна «РИА Новости Спорт».
Ранее РФС объявил о заключении партнёрства с Jogel до 2024 года. Компания стала техническим партнёром российских национальных команд.
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