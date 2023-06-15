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Европейские клубы интересуются полузащитником «Химок» Гбане

Европейские клубы интересуются полузащитником «Химок» Гбане
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Полузащитником «Химок» Гбане интересуется ряд европейских клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«К Гбане большой интерес на рынке. За последнее время с окружением игрока связывались два турецких клуба: «Касымпаша» и «Резеспор», а также «Лугано» и «Риека», — добавил источник «Чемпионата»

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Мори Гбане провёл 22 матча, не отметился голами и отдал одну результативную передачу.

По итогам сезона «Химки» оказались на предпоследнем месте, набрав 18 очков в 30 матчах. На счету команды четыре победы, 20 поражений и шесть ничьих. Следующий сезон клуб проведет в Первой лиге.

Весной Гбане выражал уверенность в том, что «Химки» сохранял место в РПЛ: «Мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдёт», — цитирует игрока «РБ Спорт».

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