Мостовой — о травме Тавареша: «Спартак» будет много раз думать перед покупкой игроков

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на травму защитника «Спартака» Томаша Тавареша.

«Обалдеть — но определённый риск был. Со мной многие играли, у кого были кресты — и риск всегда был в 50 процентов. Главное, что мало кто восстанавливался на 100 процентов, а после второго раза этот риск возрос процентов на 90. Такого никакому парню не пожелаешь.

«Спартак» будет много раз думать перед покупкой игроков. Всегда нужно думать. Когда была тяжёлая травма, всегда есть риск», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тавареш получил серьёзную травму в расположении сборной Португалии U21. Игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня, сообщил главный тренер молодёжной сборной Португалии Руй Жорже.