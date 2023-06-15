ЦСКА назначил Дмитрия Игдисамова старшим тренером молодёжной команды

Московский ЦСКА объявил о назначении старшим тренером молодёжной команды Дмитрия Игдисамова.

Игдисамов — уроженец Казани. До перехода в систему армейцев российский специалист трудился в академии «Рубина». В академию ПФК ЦСКА он перешёл в начале 2019 года. В последнее время Дмитрий работал с игроками 2005 года рождения.

В числе футболистов, которых он тренировал — Данила Боков, Дмитрий Сычёв, Антон Крачковский, Сергей Пряхин, Владислав Яковлев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Дмитрий Калайда и другие футболисты.

Игдисамов проходил стажировки в испанских командах — мадридском «Реале» и «Атлетике» из Бильбао.

«Мы рады приветствовать на посту старшего тренера молодёжки Дмитрия Игдисамова. Дмитрий — один из лучших специалистов России на уровне детско-юношеского футбола, на мой взгляд, с колоссальными перспективами.

Он уже несколько лет работает в нашей академии и в последние годы вёл команду 2005 года рождения. Именно эти игроки будут составлять костяк молодёжки в наступающем сезоне», — приводит слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева пресс-служба клуба.