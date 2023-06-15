«Лестер» близок к назначению Марески на пост главного тренера

«Лестер» близок к назначению итальянского специалиста Энцо Марески на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры находятся на завершающей стадии, обсуждаются финальные ключевые детали.
Сообщается, что если всё и дальше пойдёт по плану, то Мареска подпишет контракт с «Лестером» в самое ближайшее время. 43-летний специалист готов покинуть штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», в котором он работает помощником с 5 июля 2022 года.
Напомним, «лисы» покинули АПЛ через девять лет после возвращения. В сезоне-2003/2004 команда также покидала элитный дивизион. После возвращения в АПЛ в 2014 году «Лестер» ни разу не вылетал в Чемпионшип. Команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2015/2016.
После вылета из АПЛ «Лестер» потерял игроков на общую сумму € 95 млн.
- 15 июня 2023
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