Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» близок к назначению Марески на пост главного тренера

«Лестер» близок к назначению Марески на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

«Лестер» близок к назначению итальянского специалиста Энцо Марески на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры находятся на завершающей стадии, обсуждаются финальные ключевые детали.

Сообщается, что если всё и дальше пойдёт по плану, то Мареска подпишет контракт с «Лестером» в самое ближайшее время. 43-летний специалист готов покинуть штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», в котором он работает помощником с 5 июля 2022 года.

Напомним, «лисы» покинули АПЛ через девять лет после возвращения. В сезоне-2003/2004 команда также покидала элитный дивизион. После возвращения в АПЛ в 2014 году «Лестер» ни разу не вылетал в Чемпионшип. Команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2015/2016.

После вылета из АПЛ «Лестер» потерял игроков на общую сумму € 95 млн.

Материалы по теме
«Лестер» после вылета из АПЛ потерял футболистов на общую сумму € 95 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023