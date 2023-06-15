«Челси» продолжает работать над подписанием Кайседо

«Челси» продолжает работать над подписанием полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, на данный момент окончательного согласования между клубами нет, однако переговоры продолжаются уже несколько недель. Отмечается, что «Челси» всё время был лидером гонки за 21-летнего эквадорского хавбека, а «Арсенал» не делал официальных предложений в последние недели.

Сообщается, что с января, когда «Челси» впервые проявил к Кайседо интерес, лондонский клуб ни разу не оставлял идею приобрести молодого эквадорца.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника Джеймса Милнера в «Брайтон».