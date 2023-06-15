Саенко — о бронзе на Евро-2008: это было похоже на сказку

Бронзовый призер чемпионата Европы ‑ 2008 в составе сборной России Иван Саенко рассказал, что для него завоевание награды на том турнире было похожим на сказку.
«Чуть‑чуть было похоже на сказку. У меня тогда ещё был подвернут голеностоп. Было больно бежать, но воспоминания от того Евро фантастические. Ещё помню, как Торбинский забил, все бросились на него — а у Димы глаза расширяются, не хватает воздуха (смеётся).
Каким был главный тренер команды Гус Хиддинк? Весёлый, с юмором. Он понимал футболистов, мог посмеяться, внушить и настроить», — приводит слова Саенко «Матч ТВ».
Сборная России на Евро‑2008 дошла до полуфинала, где уступила Испании со счётом 0:3. Матч за третье место на турнире не проводился, поэтому российская команда вместе со сборной Турции получила бронзовые награды после этого поражения. На четвертьфинальной стадии россияне обыграли команду Нидерландов.
- 15 июня 2023
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