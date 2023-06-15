«Тоттенхэм» работает над подписанием Кулушевски

«Тоттенхэм» работает над выкупом полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, который провёл сезон-2022/2023 в составе «шпор» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лондонский клуб делает всё возможное, чтобы договориться с туринцами о снижении запрашиваемой цены в размере € 35 млн. Сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в английской Премьер-лиге.
В сезоне-2022/2023 на счету Кулушевски 37 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.
Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось о желании «Тоттенхэма» выкупить двух игроков «Лестера».
- 15 июня 2023
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