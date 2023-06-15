Юрий Жирков: Акинфеев ещё два-три года точно может играть

Бывший российский защитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Я смотрел мало игр Премьер-Лиги. Не удавалось смотреть, не могу ничего сказать. Но финал Кубка России был хороший, смотрел. Отличная игра, динамичная, Было интересно наблюдать. Я думаю, что Акинфеев ещё два-три года точно может играть, тем более что он играет в воротах. Поздравляю его с этим кубком, он его вытащил.

Дзюба очень хорошо провёл эту часть сезона, забивал мячи. Я думаю, что он играл достойно, был одним из лидеров «Локомотива». Думаю, что голами и победами он доказал, что ещё полезен и будет приносить пользу», — приводит слова Жиркова ТАСС.