Жирков: важно, чтобы сборная собиралась и проводила всевозможные товарищеские матчи

Бывший российский защитник московского ЦСКА Юрий Жирков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.
«Я думаю, что важно, чтобы сборная России собиралась и проводила всевозможные товарищеские матчи. По поводу Катара не могу ничего сказать. Но всё равно любая товарищеская игра — очень хорошо, чтобы нас видели, помнили, в дальнейшем предприняли какие-то действия, чтобы вернуться всем спортсменам в большой спорт», — приводит слова Жиркова ТАСС.
В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Российская национальная команда пропустила стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре и отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года. В 2022 году сборная России провела товарищеские матчи с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В марте 2023 года россияне встретились с национальными командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
- 15 июня 2023
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