Источник: «Оренбург» заключит с Ярошиком контракт на два года

Футбольный клуб «Оренбург» назначит чеха Иржи Ярошика главным тренером. Контракт со специалистом будет заключён на два года, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, Ярошик заменит в роли главного тренера оренбуржцев Марцела Личку. Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Марцел Личка покинет клуб. По неофициальным данным, специалист возглавит московское «Динамо».
С экс-полузащитником ЦСКА, трудившимся тренером в чешской «Теплице», «Оренбург» заключил двухлетний контракт. В расположение клуба Ярошик прилетит сразу на сборы в Турцию примерно 26 июня.
Велика вероятность, что в его штаб войдет ещё один известный российской публике чех, бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек.
В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место, набрав 46 очков.
- 15 июня 2023
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