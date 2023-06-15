Смородская: если бы меня позвали гендиректором в «Спартак», я бы отказала

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не заинтересована в должности генерального директора «Спартака».

«Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет. Вы знаете, для меня не существует ничего слишком сложного. Я всё время копаюсь в очень серьёзных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и всё.

Отказала бы я красно-белым? Да», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, Смородская была президентом «Локомотива» на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). За время её работы железнодорожники завоевали один трофей — Кубок России в 2015 году.

По итогам Российской Премьер-Лиги-2022/2023 «Спартак» занял третье место, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА. В среду, 14 июня, появилась информация о том, что генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков может в ближайшее время покинуть свой пост.