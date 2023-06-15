Гендиректор «Зенита» Медведев: ЦСКА первым выиграл Кубок УЕФА, а мы пошли накатанной

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался насчёт побед сине-бело-голубых и ЦСКА в Кубке УЕФА.
«Что более значимое — победа «Зенита» в Кубке УЕФА 2008 или победа ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005? ЦСКА первым выиграл этот Кубок, а мы пошли по накатанной. Считаю, что это абсолютно равнозначные победы», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. «Зенит» стал обладателем этого трофея в 2008 году — в сезоне-2007/2008 сине-бело-голубые одержали победу в финале над шотландским «Рейнджерс» (2:0).
Кроме того, «Зениту» покорился ещё и Суперкубок УЕФА — на стадионе «Луи II» в Монако российский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.
- 15 июня 2023
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