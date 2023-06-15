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Франко Камоцци: Чалов — самый универсальный нападающий РПЛ

Франко Камоцци: Чалов — самый универсальный нападающий РПЛ
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове. По мнению итальянского специалиста, 25-летний футболист выделяется своей универсальностью на фоне других форвардов Российской Премьер-Лиги.

«Чалов провёл сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок. Чалов умеет делать на поле всё. Может ли Фёдор заиграть в Европе? Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Чалова 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб ведёт переговоры с Чаловым о продлении контракта.

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