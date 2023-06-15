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«Ювентус» могут покинуть два футболиста на правах свободного агента

«Ювентус» могут покинуть два футболиста на правах свободного агента
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Туринский «Ювентус» в ближайшее время могут покинуть сразу два футболиста на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, боссы «бьянконери» работают над расторжением соглашения с 32-летним защитником Алексом Сандро. Ожидается, что Хуан Куадрадо, чей контракт истекает 30 июня, также покинет туринский клуб в качестве свободного агента.

В сезоне-2022/2023 на счету Алекса Сандро 37 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Куадрадо провёл 47 игр и сумел забить два мяча, а также оформил четыре ассиста.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к одному из ключевых футболистов туринского клуба — Федерико Кьезе.

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