«Манчестер Юнайтед» готов к эксклюзивным переговорам с катарским шейхом о продаже клуба

«Манчестер Юнайтед» и Джасим бин Хамад Аль Тани договариваются о введении периода эксклюзивности, во время которого владельцы манкунианского клуба смогут вести переговоры только с катарским шейхом, сообщает Reuters.

По данным источника, владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глэйзеров настроена более благосклонно к предложению с Ближнего Востока, нежели к тому, что предлагает глава компании INEOS Джим Рэтклифф. Речь идёт о сумме более $ 6 млрд.

Отмечается, что точные сроки периода эксклюзивности неизвестны. В то же время британский предприниматель Рэтклифф на данном этапе ещё имеет возможность помешать запуску эксклюзивного процесса переговоров, если сделает новое предложение о приобретении манкунианского клуба.