Масалитин: переход из ЦСКА в «Спартак»? Есть предложения, от которых нельзя отказаться

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал последние слухи вокруг парагвайского полузащитника армейцев Хесуса Медины.

«Думаю, информация об интересе «Спартака» к Хесусу Медине — очередной вброс. Может, чтобы прощупать почву, но не более того. Возможно, это какие-то агентские игры. Не верю в это.

Возможен ли сейчас прямой переход игроков из ЦСКА в «Спартак»? А почему нет? Переходят ведь люди из «Барселоны» в «Реал» и наоборот. И ничего страшного — играли и доказывали. Не вижу ничего плохого. Если это воспитанник, то это выглядело бы не очень хорошо.

Но это легионер, который приехал: сегодня здесь, завтра там. Данни играл в «Динамо», потом перешёл в «Зенит» и хорошо проявил себя. Продали, и что здесь такого? Это иностранцы. «Зенит» и «Динамо» — не ЦСКА и «Спартак», но это мы имеем такое представление.

Тем более, если дадут хорошие деньги, человек устоит, что ли? Есть предложения, от которых нельзя отказаться», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.