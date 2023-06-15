Масалитин: переход из ЦСКА в «Спартак»? Есть предложения, от которых нельзя отказаться

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал последние слухи вокруг парагвайского полузащитника армейцев Хесуса Медины.
«Думаю, информация об интересе «Спартака» к Хесусу Медине — очередной вброс. Может, чтобы прощупать почву, но не более того. Возможно, это какие-то агентские игры. Не верю в это.
Возможен ли сейчас прямой переход игроков из ЦСКА в «Спартак»? А почему нет? Переходят ведь люди из «Барселоны» в «Реал» и наоборот. И ничего страшного — играли и доказывали. Не вижу ничего плохого. Если это воспитанник, то это выглядело бы не очень хорошо.
Но это легионер, который приехал: сегодня здесь, завтра там. Данни играл в «Динамо», потом перешёл в «Зенит» и хорошо проявил себя. Продали, и что здесь такого? Это иностранцы. «Зенит» и «Динамо» — не ЦСКА и «Спартак», но это мы имеем такое представление.
Тем более, если дадут хорошие деньги, человек устоит, что ли? Есть предложения, от которых нельзя отказаться», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 15 июня 2023
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:32
-
18:29
-
18:16