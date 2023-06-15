Мостовой: в прошедшем сезоне «Динамо» заняло не своё место. Виноваты зазвездившиеся игроки

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах московского «Динамо» в сезоне-2022/2023.

«Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не своё место. Они как минимум обязаны быть в пятёрке — по составу, бюджету, возможностям и так далее. Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его всё время бросает назад. В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились.

Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол — его уже звездой называют. Ребята, ну о чём вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные. Не нужно эту талантливую молодёжь возвышать. Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то. Только после этого они будут иметь право претендовать на то, чтобы их называли звёздами», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место.