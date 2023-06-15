Титов: имя Акинфеева однозначно впишут золотыми буквами в историю ЦСКА

Бывший капитан московского «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Масштаб финала был хорош. Конечно, он где-то не дотягивал до прошлогоднего противостояния «Спартака» и «Динамо», когда собралось под 70 тысяч зрителей. Но и сейчас было 50 с лишним, атмосфера классная.
Тут понятно всё было – игра на результат. Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей. Господин Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть кубок, который шёл восемь месяцев, с таким количеством матчей… И вот так проиграть в финале по пенальти… Но тут магия Акинфеева сыграла свою роль. Можно только признать в очередной раз, что Акинфеев – большой вратарь по всем своим качествам. И однозначно его имя впишут золотыми буквами в историю ЦСКА», — приводит слова Титова «РБ Спорт».
- 15 июня 2023
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