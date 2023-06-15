Алдонин: нужно оставить новый формат Кубка России. Интересно следить, когда нет еврокубков

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выступил за сохранение нынешнего формата проведения Фонбет Кубка России.

«Мне понравился новый формат проведения Кубка России, особенно второй шанс для команд и плей-офф. За этим интересно следить, когда нет еврокубков. Но всё равно необходимо анализировать и подкорректировать какие-то моменты.

Мне кажется, надо оставить новый формат. Это неплохой вариант, учитывая большой ажиотаж среди болельщиков в регионах. Новый формат Кубка — стимул для клубов Первой и Второй лиги. Команды получают шанс окунуться в атмосферу, улучшить менеджмент и работу с болельщиками», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кубок России в сезоне-2022/2023 выиграл ЦСКА. Армейцы обыграли в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).