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Алдонин: нужно оставить новый формат Кубка России. Интересно следить, когда нет еврокубков

Алдонин: нужно оставить новый формат Кубка России. Интересно следить, когда нет еврокубков
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выступил за сохранение нынешнего формата проведения Фонбет Кубка России.

«Мне понравился новый формат проведения Кубка России, особенно второй шанс для команд и плей-офф. За этим интересно следить, когда нет еврокубков. Но всё равно необходимо анализировать и подкорректировать какие-то моменты.

Мне кажется, надо оставить новый формат. Это неплохой вариант, учитывая большой ажиотаж среди болельщиков в регионах. Новый формат Кубка — стимул для клубов Первой и Второй лиги. Команды получают шанс окунуться в атмосферу, улучшить менеджмент и работу с болельщиками», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кубок России в сезоне-2022/2023 выиграл ЦСКА. Армейцы обыграли в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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