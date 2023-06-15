Вячеслав Чанов: болельщики ЦСКА могут плохо воспринять трансфер Медины в «Спартак»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что болельщики красно-синих плохо отнесутся к переходу полузащитника армейцев Хесуса Медины в «Спартак».
«Медина сам должен решать, переходить ли ему в «Спартак». От нашего желания ничего не зависит. При переходе футболиста из ЦСКА в «Спартак» всё зависит от игрока и клубов, но болельщики могут плохо воспринять такой трансфер.
Медина играет на хорошем уровне, но не на отличном. В такие моменты ходит много слухов, но говорить конкретно можно только после завершения истории. А пока можно размышлять о чём угодно», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, ранее появилась информация, что московский «Спартак» проявляет интерес к парагвайскому полузащитнику ЦСКА Медине.
- 15 июня 2023
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