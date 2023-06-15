Юрий Жирков: не знаю, почему раньше меня не звали на ретроматчи. Недоступен был

Бывший российский защитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился эмоциями от ретроматча между сборной России и «Зенитом».

«Очень хорошая атмосфера. Спасибо болельщикам, что пришли. Никто не хочет проигрывать и уступать в каких-то единоборствах. Все играем на победу.

Чем привлекают ретроматчи? Я первую игру играю, а до этого меня не вызывали. Не знаю, почему раньше меня не звали на ретроматчи. Недоступен был», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча пройдёт в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и будет приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008.