Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков: не знаю, почему раньше меня не звали на ретроматчи. Недоступен был

Юрий Жирков: не знаю, почему раньше меня не звали на ретроматчи. Недоступен был
Станислав Черчесов и Юрий Жирков
Комментарии

Бывший российский защитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился эмоциями от ретроматча между сборной России и «Зенитом».

«Очень хорошая атмосфера. Спасибо болельщикам, что пришли. Никто не хочет проигрывать и уступать в каких-то единоборствах. Все играем на победу.

Чем привлекают ретроматчи? Я первую игру играю, а до этого меня не вызывали. Не знаю, почему раньше меня не звали на ретроматчи. Недоступен был», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча пройдёт в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и будет приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008.

Материалы по теме
Жирков: важно, чтобы сборная собиралась и проводила всевозможные товарищеские матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023