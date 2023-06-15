Дмитрий Кузнецов: мне не понравился новый формат Кубка России. Бред какой-то

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал новый формат проведения Фонбет Кубка России.

«Мне не понравился новый формат Кубка России. Очень много игр. «Акрону», например, надо было обыграть все московские команды и команды РПЛ, чтобы куда-то пройти — это бред какой-то. Не понравился формат — не очень интересно. Может быть, хорошо для команд, которые хотят проверить футболистов, у которых мало игрового времени. А так это лишние игры, переезды и траты.

Конечно, лучше вернуться к формату, который был до этого. Но я бы сделал равные условия, чтобы было по две игры — дома и на выезде. Ты можешь всегда исправить ситуацию, если надо добиться какого-то результата — это намного интереснее», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.