Хаверц согласился обсудить контракт с «Арсеналом». «Челси» готов на уступки в переговорах
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Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц согласился обсудить условия личного соглашения с «Арсеналом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, ожидается, что в ходе обсуждения условий контракта проблем не возникнет. Хаверц допускает свой уход из «Челси» этим летом, но «Арсенал» не готов заплатить за него требуемые синими € 88 млн. Отмечается, что «Челси» готов будет проявить гибкость во время переговоров с «канонирами».
Кроме того, «Бавария» в курсе ситуации вокруг игрока, но пока не предпринимает никаких действий. «Реал» Мадрид отказался от борьбы за Хаверца.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Хаверц принял участие в 37 матчах за «Челси» в рамках АПЛ, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
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