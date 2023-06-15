Хаверц согласился обсудить контракт с «Арсеналом». «Челси» готов на уступки в переговорах

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц согласился обсудить условия личного соглашения с «Арсеналом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, ожидается, что в ходе обсуждения условий контракта проблем не возникнет. Хаверц допускает свой уход из «Челси» этим летом, но «Арсенал» не готов заплатить за него требуемые синими € 88 млн. Отмечается, что «Челси» готов будет проявить гибкость во время переговоров с «канонирами».

Кроме того, «Бавария» в курсе ситуации вокруг игрока, но пока не предпринимает никаких действий. «Реал» Мадрид отказался от борьбы за Хаверца.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Хаверц принял участие в 37 матчах за «Челси» в рамках АПЛ, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.