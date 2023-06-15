Кавазашвили: переход из ЦСКА в «Спартак» — не предательство, это слово умерло

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что переход футболиста из ЦСКА в стан красно-белых не является предательством. По его мнению, преданных игроков, готовых выступать за копейки в любимом клубе, почти не осталось.
«Переход из ЦСКА в «Спартак» или наоборот — не предательство. Забудьте слово «предательство», оно умерло. В рыночной экономике его просто нет! Всё стало покупаться и продаваться. Ни у кого нет преданности к футбольному клубу, таких людей почти не осталось, кто готов играть за копейки в любимом клубе.
Всё идёт за счёт больших сумм! Предложил большие деньги — футболист придёт, не можешь это сделать — он не придёт! Забудьте это слово «преданность». Деньги захватили всё!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что «Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
- 15 июня 2023
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