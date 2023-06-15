Гладилин: старый формат Кубка России более приемлем — матчи на вылет ведут сразу к финалу
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Бывший российский полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о формате проведения Кубка России.
«Возможно, новый формат Кубка России выглядит интереснее из-за нехватки игр. Но для меня старый формат более приемлем: матчи на вылет ведут сразу к финалу.
Если новый формат Кубка удобен для клубов, то на данном этапе это правильно. Но дальше надо смотреть: прошлый формат уже зарекомендовал себя», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, в прошедшем сезоне Кубок России выиграл ЦСКА. Турнир впервые в истории проходил с разделением на две сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. В нижней части играют клубы низших дивизионов и вылетевшие из верхней части.
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