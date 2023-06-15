Ретроматч сборной России и «Зенита» посетили 15 439 зрителей

На ретроматче, проходящем сегодня, 15 июня, в Санкт‑Петербурге, присутствуют 15 439 зрителей.

Встреча сборной России и «Зенита» проходит в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. Стартовый свисток в ретроматче раздался в 20:00 мск.

В стартовом составе сборной России вышли, в частности, такие футболисты, как Владимир Габулов, Денис Колодин, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Игорь Семшов, Егор Титов и другие.

В составе «Зенита» — Вячеслав Малафеев, Юрий Жирков, Роман Широков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Андрей Аршавин и Павел Погребняк.