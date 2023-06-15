Габулов поделился впечатлениями от ретроматча между сборной России — 2008 и «Зенитом»
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Бывший голкипер ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от ретроматча между сборными России и «Зенитом».
«Отличное мероприятие. Посмотрите, сколько зрителей пришло. Думаю, футбол получился — ребята старались. Конечно, они все не в идеальной форме, как в былые времена, но старались сделать футбольный праздник. Самое главное воспоминание 2008 года? Конечно, бронза на Евро!», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В состоявшемся сегодня, 15 июня, на стадионе «Газпром Арена» матче была зафиксирована ничья со счётом 1:1. На гол Евгения Алдонин в составе сборной России «Зенит» ответил точным ударом Павла Погребняка. Габулов защищал цвета национальной команды.
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