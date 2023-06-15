«Челси» может включить Галлахера в сделку по Кайседо

«Челси» может включить полузащитника Конора Галлахера в сделку по приобретению хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонский клуб лидирует в гонке за подписание эквадорца, однако на данный момент финансовое предложение «аристократов» далеко от желаемого: «Брайтон» хочет выручить за своего полузащитника около € 138 млн.
Сообщается, что «Челси» будет всячески стараться сбить запрашиваемую цену. Один из вариантов — включение в сделку Галлахера, который оценивается в € 32 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Галлахеру со стороны «Тоттенхэма».
- 15 июня 2023
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