«Челси» может включить Галлахера в сделку по Кайседо

«Челси» может включить полузащитника Конора Галлахера в сделку по приобретению хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб лидирует в гонке за подписание эквадорца, однако на данный момент финансовое предложение «аристократов» далеко от желаемого: «Брайтон» хочет выручить за своего полузащитника около € 138 млн.

Сообщается, что «Челси» будет всячески стараться сбить запрашиваемую цену. Один из вариантов — включение в сделку Галлахера, который оценивается в € 32 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Галлахеру со стороны «Тоттенхэма».