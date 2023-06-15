Де Врей близок к подписанию нового контракта с «Интером» — Романо

Защитник «Интера» Стефан де Врей близок к продлению сотрудничества с миланским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, новое соглашение между «нерадзурри» и 31-летним игроком обороны будет рассчитано до конца июня 2025 года. Все документы будут готовы в ближайшее время.

Сообщается, что агент игрока Федерико Пасторелло в четверг, 15 июня, посетил офис «Интера» для финального согласования ключевых условий нового соглашения.

В сезоне-2022/2023 на счету де Врея 38 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Нынешний контракт игрока с миланским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.