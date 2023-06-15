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Боков: все говорят — кубок выиграл Акинфеев, я считаю, что кубок выиграла вся команда ЦСКА

Боков: все говорят — кубок выиграл Акинфеев, я считаю, что кубок выиграла вся команда ЦСКА
Игорь Акинфеев
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Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Я не удивлён, конечно, тем, что Акинфеев так выступил в финале. Всегда считал: если у тебя есть две руки и две ноги, тем более такая голова, можно играть в футбол. У Игоря с этим всё в порядке. Я ему желаю здоровья и футбольного долголетия. То, что он спас в нескольких эпизодах ЦСКА, уже вошло в привычку. Но армейцам не надо всё время ждать чудес от Акинфеева, надо ему помогать. Они это и сделали в финале. Несмотря на то что все говорят – кубок выиграл Акинфеев, я считаю, что кубок выиграла вся команда. Один игрок не может завоевать никакой трофей.

Я думаю, ЦСКА превзошёл «Краснодар» в опыте и в спокойствии. «Краснодар» больше суетился, хоть и забил гол. Для них это был шанс выиграть первый трофей, видно было, что ребята нервничают, дёргаются. ЦСКА действовал более солидно, благодаря чему победил», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

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