Боков: все говорят — кубок выиграл Акинфеев, я считаю, что кубок выиграла вся команда ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Я не удивлён, конечно, тем, что Акинфеев так выступил в финале. Всегда считал: если у тебя есть две руки и две ноги, тем более такая голова, можно играть в футбол. У Игоря с этим всё в порядке. Я ему желаю здоровья и футбольного долголетия. То, что он спас в нескольких эпизодах ЦСКА, уже вошло в привычку. Но армейцам не надо всё время ждать чудес от Акинфеева, надо ему помогать. Они это и сделали в финале. Несмотря на то что все говорят – кубок выиграл Акинфеев, я считаю, что кубок выиграла вся команда. Один игрок не может завоевать никакой трофей.
Я думаю, ЦСКА превзошёл «Краснодар» в опыте и в спокойствии. «Краснодар» больше суетился, хоть и забил гол. Для них это был шанс выиграть первый трофей, видно было, что ребята нервничают, дёргаются. ЦСКА действовал более солидно, благодаря чему победил», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».
- 15 июня 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:19
-
21:15
-
21:15