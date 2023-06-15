Бистрович: конечно, моё возвращение в ЦСКА этим летом возможно

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о планах на будущее.

«Конечно, моё возвращение в ЦСКА этим летом возможно, я по-прежнему являюсь футболистом этого клуба. Нужно просто подождать, и увидим, что в итоге произойдёт. Да, в данный момент идут переговоры с ЦСКА.

Есть варианты в Голландии. «Фортуна» довольна тем, как я провёл сезон, они хотят выкупить меня. Но, как я уже сказал, на данный момент я не знаю, как всё закончится. Сейчас всё возможно», — приводит слова Бистровича «РБ Спорт».

Сезон-2022/2023 25-летний хорватский полузащитник Кристиян Бистрович начинал в «Лечче», а заканчивал в голландской «Фортуне». При этом права на него принадлежат ЦСКА.

В сезоне-2022/2023 Кристиян Бистрович провёл 25 матчей, в которых отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,6 млн.