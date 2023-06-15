Губернатор Томской области: займёмся возвращением профессионального статуса «Томи»

Власти Томской области в ближайшее время займутся восстановлением профессионального статуса футбольного клуба «Томь», заявил губернатор региона Владимир Мазур.
«Сейчас всё в порядке в «Томи». Были проблемы, были вопросы в управлении клубом. Но сегодня мы практически всё закончили. Возвращается техническая база, готовим ребятишек. Вместе с президентом РФС Александром Дюковым разработали дорожную карту.
Есть корпорации, которые нас поддерживают, помогают. Российский футбол сегодня очень важен для нас, дети должны заниматься и во дворах, и в ДЮСШ, и в академиях. Это всё вернётся. Мы наращиваем темп по увеличению и качеству тренерского преподавания, а также вокруг технической базы. Поэтому каких‑то опасений, негатива уже нет.
Вернётся ли профессиональный статус клуба в ближайшее время? Сейчас мы ребятишек отбираем, вкладываем, а как их профессиональный рост позволит выходить на новые рубежи, то и будем выходить. Конечно, профессиональным статусом «Томи» будем заниматься. Надо же с чего‑то начинать. У детей должна быть мотивация, они должны расти, переходить из дивизиона в дивизион.
Настрой у детей, подростков есть. Я с ними общаюсь. Они готовы вкладывать свои знания, силы в тренировки, развивать профессионализм. Наша задача их поддерживать и выходить на новый уровень. На два-три года откладывать не будем. Чем лучше мы заиграем и сделаем базу для ребят, их тренировок, тем быстрее войдём в этот процесс», — цитирует Мазура «Матч ТВ».
Напомним, в январе «Томь» объявила о потере профессионального статуса и исключении из Российского футбольного союза (РФС). По итогам сезона‑2021/2022 «Томь» заняла 14‑е место в ФНЛ (ныне — Первая лига). Комиссия РФС по лицензированию клубов отказала «Томи» в выдаче лицензии на сезон‑2022/2023.
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