«Тоттенхэм» объявил о расставании с Лангле и Данжумой

Лондонский «Тоттенхэм» сообщил, что Клеман Лангле вернётся в «Барселону», а Арно Данжума — в «Вильярреал». Клуб не стал выкупать контракты футболистов.
Французский защитник Лангле был арендован «шпорами» в начале сезона-2022/2023. За лондонский клуб он провёл 35 матчей и забил один гол. 26-летний Арно Данжума присоединился к «Тоттенхэму» зимой на правах аренды, он провёл за «шпор» девять игр в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол.
За «Вильярреал» Данжума выступает с 2021 года, в испанский клуб нидерландский нападающий перешёл из «Борнмута». Клеман Лангле представляет «Барселону» с 2018 года, ранее француз играл за «Севилью».
«Тоттенхэм» завершил сезон-2022/2023 на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и остался без еврокубков.
- 15 июня 2023
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